Giorgia Meloni strizza l’occhio a Marco Bucci, candidato ideale per il centrodestra alle regionali

Il jolly uscito dal mazzo dai “grandi partiti” è il sindaco di Genova Marco Bucci. Giorgia Meloni caldeggia la sua candidatura alle prossime elezioni regionali di ottobre.

Un nome per uscire dalla palude in cui da giorni è rimasto il centrodestra. Una mossa che potrebbe compiersi già nella giornata di oggi ha fatto capire anche Matteo Salvini, dopo la riunione con i parlamentari della Lega.

E anche se Bucci si sarebbe preso 24 ore per decidere se accettare la sfida, e i suoi stessi fedelissimi fanno capire “nulla si può escludere”, certifica una volta per tutte lo stallo del centrodestra.

Al primo cittadino genovese, del resto, la proposta era già arrivata nelle settimane scorse, e la risposta era stata no. Per alcuni, la stessa che (salvo sorprese) dovrebbe arrivare a una telefonata della premier.

Per altri, soprattutto in casa Lega, il peso della sfida dovrebbe convincere Bucci a tentare il salto in Regione. Un modo per passare da “salvatore della patria”, nonostante tutte le incognite del caso.

In pole c’è ancora Ilaria Cavo, che però non è gradita da una parte della coalizione. Il nome che metterebbe tutti d’accordo, Edoardo Rixi, è finito nel pieno della partita a scacchi tra Lega e FdI, e nessuno (per ora) rischia di intestarselo.

Il rilancio su Bucci, oltre che rischiosissimo, è la mossa che mette a nudo lo stato di incertezza (e pure l’urgenza, i tempi stringono) che pesa sul centrodestra.