Bordighera: il Tar di Genova accoglie il ricorso degli ambulanti contro la delibera del Comune sulle tariffe del mercato

Il Tar di Genova ha accolto il ricorso degli ambulanti del mercato, annullando la delibera dell’Amministrazione, in relazione alla tariffa oraria di stazionamento del 2024, che era stata fissata in 0,657 euro. Il ricorso era stato presentato dalla Confesercenti provinciale e da Roberto Benassi, Giuseppe Piccolo, Fabrizio Sorgi, Giovanni Arangio Febbo e Dennis Benjamin Esposito, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Silvia Sciandra.

Gli ambulanti lamentavano, soprattutto, la tariffa del canone unico per il mercato del giovedì (canone meracatale), nella parte in cui applica alla tariffa finale giornaliera stabilita per i Comuni da oltre 10.000 e fino a 30.000 abitanti (0,70) frazionata per 8 ore (0,70 : 24 × 8 = 0,233), oltre all’aumento del 25% (0,233 × 25% = 0,292), un ulteriore ‘coefficiente moltiplicatore’ pari a 2,025 (0,292 × 2,025 = 0,657), non previsto dalla legge.

Il Tar evidenzia come “Non si comprende su quale base normativa né sulla base di quale percorso motivazionale il Comune ha applicato alla tariffa oraria un ‘coefficiente moltiplicatore’ di € 2,250, non previsto dai commi 842 e 843 tra gli elementi di calcolo della tariffa per le occupazioni di aree pubbliche”.