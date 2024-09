Caro canone, il Tar dà ragione agli ambulanti di Bordighera: "Speriamo che ora il sindaco capisca" (Foto)

Il Tar della Liguria dà ragione agli ambulanti di Bordighera riguardo all’applicazione, dal parte del Comune, di un canone unico patrimoniale con importi superiori a quelli dovuti per legge.

E' stato, perciò, accolto il ricorso presentato dall'Anva Confesercenti. "Non ci hanno voluto ascoltare e così alla fine ci siamo rivolti al Tar che ha deliberato e ci ha dato ragione" - fa sapere Giuseppe Piccolo dell'Anva Confesercenti - "Ha depositato ieri la sentenza dandoci ragione su tutto quello che noi dicevamo".

La sentenza, quindi, annulla la deliberazione comunale del 14 novembre 2023, che introduceva un significativo aumento del canone per l’occupazione di spazi pubblici visto che il tribunale ha stabilito che l'aumento è illegittimo. "Ora aspettiamo solo che il sindaco obbedisca al Tar" - dice Piccolo - "Speriamo che capisca e che si fermi ma in caso il sindaco continui a rimanere convinto delle sue convinzioni andremo avanti come abbiamo fatto finora. Adesso, però, abbiamo un Tar che ci ha dato ragione e diversi comuni, come Vallecrosia e Ventimiglia, che ci hanno capito e dato ragione da subito mentre altri, come Bordighera e Sanremo, che non ci hanno ascoltato ancora. Per Bordighera il Tar, adesso, ci ha dato ragione, ora aspettiamo per Sanremo la sentenza del capo dello Stato che speriamo sia sulla stessa riga".