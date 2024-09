Bordighera: lunedì prossimo verrà celebrata la 'Giornata del rispetto per gli anziani

Lunedì prossimo la Città di Bordighera celebra la Giornata del Rispetto per gli Anziani, ricorrenza che onora l’esperienza di vita dei cittadini più longevi. La festività, introdotta nel calendario della città delle palme nel 2019 per volontà dell’Amministrazione Ingenito, si svolge il terzo lunedì di settembre in concomitanza con Keiro no Hi, celebrazione nazionale giapponese espressamente dedicata agli anziani. Un rimando significativo e profondo, che ha permesso che il Consolato Generale del Giappone a Milano rinnovasse ogni anno il proprio patrocinio e che, nel 2023, il Console Generale fosse presente alla cerimonia.

Il programma prevede più appuntamenti. In mattinata il Sindaco Vittorio Ingenito e l’Amministrazione visiteranno la casa di riposo Fondazione San Giuseppe, in paese alto. Nel pomeriggio, alle 16.30, seguirà un breve appuntamento presso i giardini “Ambito 12” di via Falcone, Borsellino e scorte dove, dinanzi ad un nuovo esemplare di gingko biloba, sarà scoperta la targa commemorativa della Giornata del Rispetto degli Anziani 2024. Si conferma così la consuetudine di piantumare, per ogni edizione della ricorrenza, un albero.

Alle 17, su invito presso l’ex Chiesa Anglicana, si terrà la cerimonia ufficiale di ringraziamento per i cittadini più longevi. Sarà donato un attestato ai residenti che hanno compiuto 90 anni tra il 19 settembre 2023 (lo scorso anno Keiro no Hi è stato festeggiato il 18 settembre) e il 16 settembre 2024; a coloro che hanno festeggiato 100 anni nello stesso arco temporale, invece, una targa.