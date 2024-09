Aquila d’Arroscia: Alessandro Piana alla presentazione del film ‘Bugiarda’ finanziato da Filse

Ieri sera il Presidente facente funzioni della Regione, Alessandro Piana, ha partecipato alla presentazione del film ‘Bugiarda’, che si è tenuta ad Aquila d’Arroscia.

“Una produzione cinematografica - commenta il Presidente facente funzioni Alessandro Piana - che sarà girata nella Valle Arroscia e nella quale verranno valorizzati i nostri splendidi paesaggi e le eccellenze del nostro territorio. Il film è stato finanziato da FILSE con un importo di 200 mila euro”.

“Dal 2016 – termina Piana - Regione Liguria ha investito circa 10 milioni di euro in produzioni cinematografiche, un importante strumento di marketing territoriale, che ha generato un volano positivo per l’economia ligure, sviluppo culturale, ed ha creato posti di lavoro per i nostri giovani”.