Musica, danza e intrattenimento con artisti d’eccellenza a Cala del Forte a Ventimiglia (Foto)

Un evento artistico-culturale esclusivo si terrà il 15 settembre presso l'anfiteatro a cielo aperto di Cala del Forte. L’evento, che rappresenta un appuntamento imperdibile per gli amanti della cultura e dell’arte, unirà musica, danza e momenti di intrattenimento di alto livello con ospiti di grande prestigio.

L’evento, a cura dell'associazione EMB di Bordighera, avrà inizio alle 20:30 con l’accoglienza degli ospiti nell’area interviste curate dalla blogger Rebecca Licata, zona appositamente allestita per consentire al pubblico di incontrare le personalità presenti e condividere le loro aspettative. Alle 21, Luca Galtieri, produttore televisivo e corrispondente di Striscia la Notizia, insieme al cabarettista Marco Carena, daranno il via alla serata con una presentazione vivace e coinvolgente.

Alle 21:30, invece, il maestro Massimiliano Greco, rinomato pianista e compositore di fama internazionale, incanterà il pubblico con le sue straordinarie composizioni, inclusa l’esecuzione emozionante di "Lettera a Giulia". La serata proseguirà alle 21:45 con performance di danza che accompagneranno le note del maestro, creando un connubio perfetto tra musica e movimento. L’evento si concluderà con un esclusivo after party presso La JoyTemporary Bistrot, arricchito da un dj set e premi offerti dal main sponsor Beauty House.

Il maestro Massimiliano Greco, riconosciuto a livello mondiale per la sua capacità di fondere musica e danza in performance uniche e solista dell'Accademia Grace Kelly di Monte-Carlo, porterà sul palco di Cala del Forte le sue personali composizioni che uniscono l’arte alla sensibilità sociale.

Luca Galtieri, il carismatico produttore televisivo, presenterà il suo ultimo libro umoristico, aggiungendo un tocco di leggerezza e comicità alla serata.

Marco Carena, noto cabarettista per le sue partecipazioni al Maurizio Costanzo Show e al Festival di Sanremo, contribuirà con la sua esperienza e il suo carisma alla co-conduzione dell'evento.

"Siamo orgogliosi di annunciare il media partnership con 'Il Ponente' di Ilio Masprone, ampliando così la visibilità della manifestazione attraverso canali di comunicazione dedicati. Grazie a questa collaborazione, l’evento sarà ulteriormente valorizzato, raggiungendo un vasto pubblico locale, regionale e nazionale" - fanno sapere gli organizzatori - "Un ringraziamento speciale va a Beauty House e un sentito ringraziamento va al nostro main sponsor, Beauty House, il rinomato centro estetico e di cura della persona. La partecipazione di Beauty House non solo rafforza l’importanza dell’evento ma permette anche di offrire una serata di alto livello culturale. Grazie al loro sostegno, siamo in grado di garantire un'esperienza unica per tutti i partecipanti, unendo bellezza, arte e intrattenimento in un contesto esclusivo come quello di Cala del Forte".

Cala del Forte, il prestigioso porto italo-monegasco, offre una cornice mozzafiato per questa serata che si prospetta indimenticabile. L’arena a cielo aperto, con vista sul mare, è il luogo ideale per ospitare un evento che celebra l’eccellenza artistica e la bellezza della nostra Riviera. L'associazione Proponente, invece, è nata dall’unione dei fondatori di RMB Studio Mattia Berlanda e Riccardo Moio insieme al Gruppo Immobiliare Agenzia Moderna di Luca Lucisano. I posti sono limitati, è quindi consigliato prenotare telefonando al +39 0184 059083 o al cell +39 340 8110195, via mail a apsproponente@gmail.com o su m.berlanda@rmbstudiofficial.com.