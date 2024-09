"Brazilian Show" a Ventimiglia, degustazioni e performance live a 'La Joya Temporary Bistrot' (Foto)

Una serata in cui potersi immergere nei colori, sapori e ritmi travolgenti della cultura brasiliana verrà proposta venerdì prossimo, il 13 settembre, alle 21 a 'La Joya Temporary Bistrot' nel porto Cala del Forte a Ventimiglia.

Andrà, infatti, in scena 'Brazilian Show'. "Una serata indimenticabile con degustazioni esclusive e performance live" - svelano gli organizzatori - "Lo show inizierà alle 21:30, giusto in tempo per ammirare il tramonto su Cala del Forte. La serata sarà arricchita da spettacoli artistici che completeranno l'atmosfera magica".

"La serata sarà un vero e proprio viaggio sensoriale, arricchito da degustazioni gourmet esclusive e performance live che faranno sentire i partecipanti come se fossero sulle spiagge di Rio. Si potrà, infatti, degustare un menu rivisitato che rappresenta il meglio della cucina La Joya" - fanno sapere gli organizzatori - "Gli orari disponibili per prenotare il tavolo sono alle 20 o alle 21. Info e contatti su www.lajoyatemporary.it".