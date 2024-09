Attacco hacker nelle ultime ore all’Università di Genova, sottratti 18 gigabyte di dati dal gruppo ‘ransomhub’

L’Università di Genova è sotto l’attacco degli hacker. Il sito ransomfeed.it segnala il blitz dei pirati informatici alle 20.49 e 28 secondi di lunedì 9 settembre con 18 gigabyte di materiale sottratto e un conto alla rovescia che indica tredici giorni per pagare il riscatto, altrimenti saranno resi pubblici o rivenduti a terzi. L’attacco è stato rivendicato dal gruppo ‘ransomhub’.

Una modalità di attacco che non è nuova in Liguria: nel marzo del 2023 fu il Comune di Taggia a subire lo stesso trattamento con la richiesta di un riscatto di 300 mila dollari. Ora è concreto che i 18 gigabyte trafugati dall’Università di Genova possano finire nelle mani sbagliate, resi pubblici o, appunto, venduti. E il caso di Taggia dimostra come le intenzioni degli hacker siano tutt’altro che un bluff. In quel caso, infatti, al mancato pagamento della cifra richiesta tutti i file rubati furono effettivamente resi pubblici con tanto di dettagli di pratiche comunali e dati degli utenti.