Sanremo: rotonda di San Martino, presentato il progetto in comune e lavori al via tra febbraio e marzo prossimi

Lo avevamo anticipato nel giugno scorso ed ora arriva la conferma. Sarà la rotonda di San Martino, all’attuale incrocio tra corso Cavallotti, via della Repubblica e via Lamarmora, la prima opera ‘a scomputo’ per la costruzione dell’albergo a 5 stelle di Portosole. La conferma arriva dall’Assessore ai Lavori Pubblici, Massimo Donzella. E’ stato infatti presentato in comune il progetto esecutivo che prevede il rifacimento viario della zona, oltre alla totale riqualificazione di quella che si trova di fronte a villa Mercede.

Si tratta di un importante intervento per risolvere i problemi di sicurezza in un incrocio spesso teatro di incidenti. L’intervento è stato inserito nella convenzione con Portosole, la cui società si è detta disponibile ad intervenire in modo indipendente e separato dalle opere previste. “Vogliamo intervenire in tempi ristretti – ha detto Donzella - a partire dalla conferenza dei servizi che scatterà a breve. Quindi sarà fatta una gara veloce per iniziare i lavori tra febbraio e marzo prossimo”. Il costo complessivo dell’opera è di 400mila euro ed i tempi di realizzazione sono pensati in circa 4 mesi, ovvero entro la prossima estate e in attesa della tanto agognata uscita dell’Aurelia Bis di San Martino.

Successivamente è previsto anche l’intervento di congiunzione tra via Gavagnin e via Vesco, che produrrà un nuovo sbocco viario tra il centro della città e la periferia Est. I cantieri delle opere a scomputo di Portosole sono molti e regaleranno alla città serie di opere pubbliche di urbanizzazione secondaria. Tra questi la manutenzione, nel tratto di 75 metri da Rio Rubino verso Rio San Lazzaro del collettore fognario e, dove necessario su richiesta del Comune, anche ad intervenire per il ripristino della corretta funzionalità mediante la realizzazione di un rivestimento interno entro un importo di intervento di 30.000 euro. E’ anche prevista la cessione della copertura dell’edificio in struttura antistante Villa Magnolie, adibita a parcheggio a raso.