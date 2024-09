Sanremo: è terminata ieri con il contest per band e giovani solisti la 15a edizione del festival 'UnoJazz&Blues' (Foto)

Si è chiusa ieri la quindicesima edizione del festival Unojazz&Blues, uno degli appuntamenti più attesi dell'estate a Sanremo. Ospitato nello splendido auditorium all’aperto Franco Alfano e nello storico Teatro del Casinò, si é sviluppata su sette appuntamenti suddivisi in tre mesi di splendore musicale.

La finale di ieri (condotta da Maurilio Giordana) ha visto il contest per band e giovani solisti di età compresa tra i 15 e i 40 anni. I finalisti erano otto: Nugara Trio, Ross quintet, Misterioso Quartet, Mess Quartet, Naima Faraò, Marco Neri, Chiara Pelloni, Luca Polizzi. Anche questa iniziativa dimostra l’impegno che ogni anno Unoenergy mette nel promuovere il territorio in cui opera ispirando e supportando l'arte e la creatività delle generazioni future che condividono innovazione, diversità e sostenibilità, i valori al centro delle attività del Gruppo.

La giuria della finale live era composta da addetti ai lavori fra i più importanti del settore, fra cui i professori del Conservatorio di Genova indirizzo Jazz : Andrea Pozza , Barbara Raimondi, Aldo Zunino, Giampaolo Casati, Alessio Menconi e Luca Santaniello; il produttore Marco Rettani; il direttore della rivista musicale “L'isola che non c'era”, Francesco Paracchini. Super ospite della serata, il chitarrista blues Paolo Bonfanti in versione solo, ha presentato alcuni dei brani del suo ultimo lavoro discografico. In apertura, anche la performance di Gianluca Bruzzese, talentuoso musicista di Bordighera.

Giovedì prossimo andrà in onda su uno Rai 2 uno special dedicato all’Unojazz&Blues Festival e ai suoi momenti magici: quaranta minuti di live, interviste ai protagonisti e approfondimento sull’edizione 2024. Il festival è sponsorizzato da Unoenergy, l'azienda sanremese attiva su tutto il territorio nazionale nella commercializzazione di gas, energia elettrica e servizi di efficientamento energetico, ha il patrocinio del Comune di Sanremo, Assessorato al Turismo, e il coordinamento e la produzione sono affidati a Mara De Scalzi che firma diversi programmi Rai.

La novità della stagione è stata la prestigiosa collaborazione con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo per i concerti con Stacey Kent e Francesco Cafiso.

Gli altri quattro show ospitati nel Teatro del Casinò hanno visto nomi altrettanti nomi illustri della scena internazionale del Jazz e del Blues: Mike Stern & Randy Brecker, Paolo Fresu, Jany Mc Pherson e Fabio Treves con un consueto sold out di pubblico.

(Foto di Erika Bonazinga)