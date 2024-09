Bordighera: affidata per i prossimi nove anni alla 'Else Srl' Villa Regina Margherita, la soddisfazione del sindaco (Foto)

Villa Regina Margherita, gioiello storico e architettonico di Bordighera, è stata affidata alla società Else srl, che ne curerà la gestione per i prossimi nove anni.

La consegna delle chiavi è avvenuta nel primo pomeriggio di ieri presso il prestigioso complesso, che fu residenza privata della prima regina d’Italia, dopo la firma del contratto nella sede della Provincia di Imperia alla presenza del Presidente Claudio Scajola.

“Un traguardo importante per Bordighera - ha dichiarato il Sindaco Vittorio Ingenito - che raggiungiamo oggi alla fine di un percorso lungo e talvolta impegnativo. La riapertura di Villa Regina Margherita era uno dei nostri obiettivi di programma e non abbiamo mai smesso di lavorare per poter restituire alla città non solo un polo espositivo d’eccellenza, ma un asset strategico fondamentale per quel turismo culturale che il Piano di Sviluppo 2021-2030 ha individuato come direttrice basilare congiuntamente ad outdoor ed enogastronomia”.

“Siamo certi – termina - che per Villa Regina Margherita e per Bordighera si apra una nuova, felice stagione. Da parte nostra assicuriamo una collaborazione fattiva e continua, che quanto prima porterà tra l’altro all’apertura della nuova Pinacoteca Comunale proprio all’interno della Villa: una sede autorevole e suggestiva per le opere d’arte di grandi artisti come Mariani, Piana, Porcheddu, von Kleudgen”.