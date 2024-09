Bajardo: con il concerto di domani cala il sipario sulla rassegna pianistica 'Salotto Bösendorfer'

Si conclude domani, domenica 8 settembre, la rassegna pianistica di Bajardo, sotto l'insegna di "Salotto Bösendorfer". Alle ore 18 è previsto un concerto di musica da camera per flauto e pianoforte che consiste in un viaggio musicale da Bach a Ennio Morricone. Alcune celebri pagine del repertorio classico fino a temi da film saranno interpretati dalla nota pianista imperiese Luisa Repola, concertista e accompagnatrice di celebri cantanti lirici, insieme alla giovane flautista Aurora Pulinetti. A presentare le artiste sarà il direttore artistico Freddy Colt. Sede del concerto è la graziosa Chiesina di San Rocco all'ingresso del paese. L'iniziativa, che conclude di fatto la ricchissima estate bajocca, è patrocinata dal Comune di Bajardo e realizzata in collaborazione con l'Associazione Amici di Bajardo. L'ingresso è libero nel limite dei posti disponibili.