Sanremo, nella notte accoltellamento sulla ciclabile: indagini in corso (Foto)

Accoltellamento a Sanremo. Si è verificato nella notte in via Nino Bixio sulla pista ciclabile.

Sul posto sono giunti un'automedica, un'ambulanza della Croce Verde Arma, la guardia di finanza e la polizia. Un ferito, dopo i primi soccorsi sul posto, è stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale di Sanremo ma non sembrerebbe in pericolo di vita.

Le forze dell'ordine sono al lavoro per capire le cause che hanno fatto scaturire il gesto estremo verificatosi davanti ai passanti increduli. In mattinata si sono svolti i rilevamenti del caso da parte della polizia scientifica. Solo le indagini potranno svelare il movente, se è stato un atto compiuto per vendetta o no.