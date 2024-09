Sanremo: dopo il maltempo della scorsa notte carrubo gigante crolla nella Pigna, chiuso vicolo Costa (Foto)

Un carrubo gigante è crollato ieri in via Romolo Moreno nel cuore della Pigna, la città vecchia di Sanremo. Il fatto è accaduto in prossimità di vicolo Costa.

Il maestoso albero, uno dei simboli della città vecchia, ha ceduto ed è bloccando uno degli ingressi del centro storico. Crollato anche il muro che sorreggeva il terrapieno su cui era piantato l'albero. Il Comune ha emanato un’ordinanza per la chiusura di vicolo Costa fino al termine dei lavori di rifacimento del muro.

Sul posto intervenuti gli agenti della Polizia Locale, i Vigili del Fuoco, gli agronomi dei Beni Ambientali del Comune e la ditta incaricata per la rimozione dell'ingente massa di legname risultata dal taglio del tronco e dei rami.

E’ molto probabile che il completo sradicamento e la caduta del grande albero sia dovuta al maltempo di mercoledì notte che ha provocato la saturazione idrica del terreno.