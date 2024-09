Dopo l'allerta di giovedì notte, tra sabato e domenica nuova ondata di maltempo sulla nostra regione

Tantissima energia in gioco, elevata incertezza sul posizionamento, estrema localizzazione e rapidità di spostamento: sono questi gli elementi che sembrano caratterizzare il passaggio perturbato sulla nostra regione, tra domani e domenica.

La fase più intensa potrebbe essere anticipata domani sera da una convergenza sul mare associata allo sviluppo di temporali forti, organizzati e stazionari, ancora da delineare l'eventuale coinvolgimento della costa. Sembra che la nostra provincia non debba essere tra le più colpite dal prossimo fronte perturbato, che invece potrebbe concentrarsi sul centro levante. Non si può ancora escludere che i fenomeni rimangano per lo più confinati in mare.

I modelli ad alta risoluzione saranno disponibili domani mattina, quando si saprà qualcosa di più preciso. Ma attenzione perché, secondo quanto riferito da Arpal, da domani sera potrebbero presentarsi fenomeni estremi.

Le previsioni per oggi vedono possibili residui fenomeni di debole o al più moderata intensità sui settori di Centro-Levante.

Domani bassa probabilità di temporali forti, in formazione sul Mar Ligure e in successivo spostamento verso i settori costieri. Venti moderati da Est sui settori costieri, con raffiche fino a 40-50 km/h nel corso della giornata.

Domenica alta probabilità di temporali forti, per il transito di una struttura ciclonica nel corso della giornata, con quantità di precipitazioni elevate, in prevalenza sul centro-levante. Possibili locali grandinate e forti raffiche di vento annesse ai temporali.