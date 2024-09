Estate molto positiva sul piano turistico per Carpasio: domenica la 'Festa della Natività di Maria'

Estate positiva per Carpasio e di Montalto, anche grazie alla passione della nuova Pro Loco ed alle moltissime persone che hanno collaborato per la realizzazione degli eventi.

Cultura, arte, spettacoli, e la buona cucina l'hanno fatta da padrone per un'estate da incorniciare e che, domenica prossima (come da antichissima tradizione), chiuderà i programmi con la ‘Festa della Natività di Maria al Santuario di Ciazzima’.

Prevista la Messa e il pranzo con tutta la popolazione riunita per assaporare la cucina della Pro Loco e per un saluto cordiale che il Sindaco come di consuetudine rivolgerà ai commensali.