DTX Exchange (DTX) Batch 3 aumenta la domanda con il debutto di Testnet; il mercato è in crisi per l'uscita degli investitori di LTC e LINK

Temi decennali come il boom del petrolio e dell'informatica hanno reso ricchi i primi investitori per generazioni. Il mercato delle criptovalute è appena iniziato, con enormi venti contrari. La moneta emergente che può trasformare un investitore al dettaglio in un milionario sta conquistando il mercato.

Un esempio è la prima piattaforma di scambio ibrida, DTX Exchange (DTX), che è diventata una parte importante dei portafogli di molti grandi investitori. Con il lancio della testnet la scorsa settimana, ha dimostrato di essere la prossima grande novità nel mercato delle criptovalute. Rispetto a Litecoin (LTC) e Chainlink (LIN), queste monete hanno affrontato una correzione del mercato, ma DTX è ancora scambiato al di sopra del livello di 0,06 dollari, aumentando del 200% in oltre un mese.

Candela Hammer nel Litecoin (LTC) vicino alla resistenza

Nonostante la correzione del mercato, il Litecoin (LTC) ha cercato di mostrare un po' di forza, dato che sta scambiando vicino alla zona di resistenza. Giovedì il Litecoin (LTC) è rimbalzato da un minimo di 62,07 dollari a un massimo di 65,94 dollari, realizzando un lungo movimento al ribasso. È ancora al di sotto dell'EMA a 50 giorni, ma il trading al di sopra dell'EMA a 10 giorni indica una spinta a breve termine.

L'intervallo $66-$68 è stato per qualche tempo la zona di rifornimento per il prezzo del Litecoin (LTC) e un breakout del prezzo dall'intervallo con un buon volume è necessario per un trend rialzista. In caso di rottura, 77 dollari è il prossimo livello di resistenza per il prezzo del Litecoin (LTC).

Chainlink (LINK) con resistenza continua da parte di 50 EMA

Dall'inizio della tendenza al ribasso, la 50 EMA ha svolto un ruolo importante nell'offerta di Chainlink (LINK). Gli ultimi due swing high di luglio e recentemente di agosto sono stati respinti dalla stessa. Il prezzo di Chainlink (LNK) è scambiato al di sopra del livello di 10 dollari e l'indice di forza relativa è a 41, mostrando la natura ribassista del prezzo di Chainlink (LINK).

Sono necessari importanti sviluppi intorno alla moneta perché il prezzo di Chainlink (LINK) recuperi le perdite, come vediamo nel DTX Exchange. Le balene di Chainlink (LINK) si sono già spostate su DTX Exchange, poiché il potenziale di questo contatore è illimitato.

DTX Exchange (DTX) incoronato miglior progetto del 2024

DTX Exchange (DTX), una nuova ICO che verrà lanciata quest'anno, sta raccogliendo rapidamente l'attenzione. Il suo basso valore di mercato, insieme al suo potenziale di crescita, fa sì che DTX sia un'offerta molto elevata. Finora i primi investitori hanno investito ben 2,2 milioni di dollari.

DTX Exchange, un sistema progettato per rendere molto più semplice la negoziazione di asset come titoli, forex, criptovalute e contratti per differenza (CFD), è l'unica offerta della società e delle sue strutture su cui operare. È leader grazie all'utilizzo di strumenti di trading avanzati e allo sviluppo di una nuova infrastruttura di piattaforma. È la prima piattaforma a offrire una leva 1000X senza la verifica del KYC (Know Your Customer).

DTX Exchange sta cercando di cambiare il business del trading online che valeva 10,15 miliardi di dollari nel 2024 e che si prevede crescerà fino a 16,71 miliardi di dollari entro il 2032, utilizzando un software di trading ibrido che combina le funzionalità CEX e DEX. Il token DTX Exchange è fissato a soli 0,06 dollari nella terza fase della prevendita. Il prezzo sarà aumentato a 0,08 dollari nella fase successiva, il che significa che l'acquirente guadagnerà immediatamente il 33% dall'investimento nel periodo successivo.

Per saperne di più:

Buy Presale

Visit DTX Website

Join The DTX Community