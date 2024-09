Sanremo: il cartello di chiusura c'è ma... si vede poco, proteste dei residenti di strada Senatore Marsaglia (Foto)

Raffica di proteste da parte dei residenti tra le frazioni San Giacomo e San Romolo per la scarsa evidenza della segnaletica di chiusura della strada, oggetto di lavori di asfaltatura dal bivio per Bevino.

La strada è infatti chiusa nella zona dove è presente anche un semaforo e, in molti hanno l’hanno imboccata verso monte, compresi diversi turisti che, alla fine sono stati costretti a fare retromarcia.

Effettivamente il cartello è presente, al bivio di San Giacomo ma, secondo molti automobilisti è poco in evidenza, tenuto con che è appoggiato ad un transenna, a sua volta a ridosso del muro di sostegno.

“Sfidiamo chiunque – ci hanno detto i residenti - ad affermare che è visibile o ben posizionato per essere visto da chi imbocca la strada. Oltretutto, arrivando dal ‘giro dell’isola’ (da San Bartolomeo) e svoltando verso San Romolo rimane defilato e nascosto. Sarebbe opportuno installare un secondo cartello (magari colorato e ben evidente a Pian della Castagna) dove si avvisa che la strada è chiusa (in determinati orari scopro poi leggendo) e che occorre girarsi e fare inversione di marcia. Almeno in quella zona è più semplice fare inversione”.

Una situazione simile si era registrata alcune settimane fa per i lavori (che sono ancora in atto) in corso Trento Trieste.