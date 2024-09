Maltempo sulla nostra provincia: una ventina gli interventi dei VVF, chiusa l'autostrada tra Imperia Est e Ovest

Notte di lavoro, in tutta la provincia, per i Vigili del Fuoco e per le squadre di Protezione Civile che hanno lavorato per la forte ondata di maltempo, tra pioggia e forte vento.

A parte i problemi di assenza della corrente elettrica in molte città dell’estremo ponente, dovuta alla enorme quantità di fulmini, i pompieri hanno svolto una ventina di interventi per allagamenti e danni d’acqua. Hanno provveduto a trarre in salvo alcuni automobilisti rimasti in panne in diversi sottopassi.

E’ stata chiusa l’autostrada A10 Genova-Ventimiglia, tra Imperia Est e Ovest in direzione Francia, a causa di una frana di alcuni massi sulla carreggiata. Al momento, chi procede verso il confine, deve uscire al primo casello di Imperia e per rientrare a quello successivo.

Sempre ad Imperia, nel corso della notte è stato chiuso l’argine sinistro all’altezza della cava Marino per allagamento, così come è stata chiusa l’Aurelia Bis all’uscita di Taggia per lo stesso motivo. Non è da escludere che, con la luce del giorno, possano emergere nuovi danni che saranno ovviamente valutati nelle prossime ore.

Anche le linee ferroviarie sono state gravemente colpite dal maltempo. Disagi sulla linea Ventimiglia-Genova, dove la circolazione è stata interrotta tra Alassio e Finale Ligure. Ritardi e cancellazioni riguardano sia treni Intercity che Regionali, con il treno Intercity 655 Ventimiglia (4:45) – Milano Centrale (9:00) bloccato in attesa di interventi tecnici. Sulla Torino-Savona, la circolazione è sospesa tra Sale delle Langhe e San Giuseppe di Cairo a causa dei danni riportati a Cengio. I treni regionali stanno subendo ritardi, mentre i tecnici sono sul posto per ripristinare la regolare circolazione.

Anche in Costa Azzurra si è fatto sentire l’effetto della perturbazione. Interruzioni di corrente a Nizza e nel Var con alcune abitazioni evacuate a causa di allagamenti. I temporali hanno visto precipitazioni da 180 mm nella zono più ad Est del Var. sull’autostrada A8 lunghe code con una serie di uscite obbligatorie per allagamenti e l’interruzione, dalle 6 di stamattina, allo svincolo Cannes-La Bocca.