Allerta arancione: notte di tuoni, fulmini e pioggia ma situazione sotto controllo, chiusa l'autostrada ad Imperia

Sono passate 7 ore dall’instaurazione dell’allerta arancione per temporali sulla nostra provincia e, effettivamente, è stata una notte di fulmini, tuoni e pioggia che hanno tenuto sveglie molte persone vista la situazione particolarmente perturbata.

Molti gli interventi dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile in tutta la provincia, soprattutto per alcuni allagamenti di scantinati e per danni d’acqua in diverse abitazioni. Alcune auto sono rimaste bloccate nei sottopassi ma, fortunatamente, senza registrare feriti. E’ stata chiusa l’autostrada A10 Genova-Ventimiglia tra Imperia Est e Ovest per una caduta massi. In direzione Francia si deve uscire ad Est per rientrare ad Ovest. Ad Imperia chiuso momentaneamente l’argine sinistro all’altezza della cava Marino per un allagamento e, per lo stesso motivo chiusa l’Aurelia Bis a Taggia.

Anche le linee ferroviarie sono state gravemente colpite dal maltempo. Disagi sulla linea Ventimiglia-Genova, dove la circolazione è stata interrotta tra Alassio e Finale Ligure. Ritardi e cancellazioni riguardano sia treni Intercity che Regionali, con il treno Intercity 655 Ventimiglia (4:45) – Milano Centrale (9:00) bloccato in attesa di interventi tecnici. Sulla Torino-Savona, la circolazione è sospesa tra Sale delle Langhe e San Giuseppe di Cairo a causa dei danni riportati a Cengio. I treni regionali stanno subendo ritardi, mentre i tecnici sono sul posto per ripristinare la regolare circolazione.

Anche in Costa Azzurra si è fatto sentire l’effetto della perturbazione. Interruzioni di corrente a Nizza e nel Var con alcune abitazioni evacuate a causa di allagamenti. I temporali hanno visto precipitazioni da 180 mm nella zono più ad Est del Var. sull’autostrada A8 lunghe code con una serie di uscite obbligatorie per allagamenti e l’interruzione, dalle 6 di stamattina, allo svincolo Cannes-La Bocca.

L’attività temporalesca è andata avanti per buona parte della notte con il picco massimo tra le 3 e le 5, periodo nel quale in molte zone della provincia è mancata la corrente elettrica. In tema precipitazioni si sono registrate cumulate tra i 20 e i 30 millimetri, in particolare tra le 3 e le 4. Ad essere più colpita la zona di Imperia e il suo entroterra con il picco massimo a Pontedassio con 97 millimetri.

Queste le altezze della pioggia registrate alle 6.30 di questa mattina: Pontedassio 97, Diano Marina 87, Borgomaro 83, Imperia 73, Seborga 67, Pieve di Teco 62, Airole e Dolcedo 60, Ceriana e Cipressa 59, Castelvittorio e Bajardo 54, Dolceacqua 52, Rocchetta Nervina 50, Sanremo, Pornassio e Triora 44, Montalto Carpasio 41, Ventimiglia 40, Apricale 39, Pigna 38, Verdeggia 33.

In lieve aumento i livelli di fiumi e torrenti nella nostra provincia, anche se tutti sotto i livlelli di guardia. L’Arroscia, nella zona di Pieve di Teco, ha raggiunto quota 1,14 (ricordiamo le altezze di allerta gialla a 4 e rossa a 5). Il torrente Impero è arrivato a 0,27 (giallo a 1,7 e il rosso a 2,8). Il torrente Argentina a Montalto è arrivato a 1,64 (livelli di allerta a 5 e 7); in località Merelli ha raggiunto quota 0,65 (livelli di 3 per il giallo, e 4,5 rosso). Il torrente Armea, a Sanremo, è salito a quota 0,43 nel corso della notte (allerta a 1,3 e 2). Il Nervia, a Isolabona è arrivato a 0,66 (livelli di guardia a 3,2 e 4,2) mentre a Dolceacqua è arrivato fino a 0,55 (giallo a 4 e rosso a 5). In crescita anche il Roya che, ad Airole, è arrivato a 1,88 (giallo 5,40 e rosso a 7) mentre a Ventimiglia è a -0,19 (rosso a 2,5 e giallo a 3,5).

Venti particolarmente forti, nel corso della notte con raffiche fortissime. In questo caso il picco massimo spetta a Ventimiglia con 150 km/h mentre a Sanremo si è arrivati a 92 km/h. Ad Imperia la raffica massima ha raggiunto i 70 km/h ed a Cipressa i 40. Decisamente meno forti i venti nell’entroterra.

Temperature in discesa come nelle previsioni di ieri. La minima spetta a Poggio Fearza, località a 1.800 metri sul livello del mare, con 8,3 gradi. Poi troviamo Gouta a 11,7, Colle D’Oggi 13,4, Bajardo 13,5, Nava 13,7, Verdeggia 13,8, Triora 14,8, Seborga 15,5, Pornassio 16,4, Rocchetta Nervina 17,3, Pieve di Teco e Borgomaro 17,5, Airole 17,6, Pigna 17,7, Cipressa 18, Imperia 18,2, Dolcedo 18,6, Diano Marina 18,6, Ventimigila 18,7 e Sanremo 19,4.

Per quanto riguarda le prossime ore, sembra che il ‘grosso’ della perturbazione si stia allontanando dalla nostra provincia anche se, a breve dovrebbe transitare un secondo fronte meno importante di quello notturno ma che potrebbe avere una discreta intensità. L'allerta meteo arancione per temporali, lo ricordiamo, terminerà alle 13.