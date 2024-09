Sanremo: sciopero RT il 9 settembre, alla biglietteria spunta un cartello "Scusate per il disagio, ma non siamo di Riviera Trasporti"

Il prossimo 9 settembre è previsto un nuovo sciopero da parte dei lavoratori di Riviera Trasporti (RT), l'azienda che gestisce il servizio di trasporto pubblico nella provincia di Imperia, legato alla delicata questione dei contratti nazionali. Lo sciopero, quindi, non riguarda direttamente i disagi che i lavoratori stanno subendo da diverse settimane, ma per residenti e turisti sarà comunque un’altra giornata difficile per chi dovrà spostarsi con i mezzi pubblici.

Negli ultimi tempi, i problemi legati al trasporto pubblico in Riviera di Ponente si sono moltiplicati, generando crescente malcontento tra gli utenti. Questa situazione è simboleggiata da un episodio curioso avvenuto presso la biglietteria della stazione dei pullman di piazza Colombo a Sanremo, dove è apparso un biglietto con la scritta: "Ci scusiamo per il disagio, ma noi non siamo di Riviera Trasporti". Un messaggio che riflette il crescente stato di disagio e frustrazione che si vive nella zona, che colpisce sia i lavoratori dell'azienda che gli utenti.

In questo contesto difficile, un lettore ha voluto condividere la sua recente esperienza negativa con il servizio di trasporto. "Per mia sventura, ho dovuto prendere il bus da Taggia per scendere ad Arma. A parte il ritardo di quasi un'ora, ho fatto una scoperta: sulla tratta Taggia-Arma la corsa è gratuita per tutti! Da piazza Eroi alla Rotonda delle Olive sono salite 28 persone. Ebbene, nessuno ha obliterato il biglietto! Tutti abbonati? È statisticamente impossibile! Anni fa ricordo di aver preso il bus sulla stessa tratta. A non pagare erano soprattutto stranieri. Ora lo sono tutti!", racconta Marco Silvano Corradi.

Questa testimonianza aggiunge un ulteriore tassello al quadro critico in cui versa il servizio di trasporto pubblico locale, evidenziando non solo ritardi e disservizi, ma anche una preoccupante mancanza di controllo sui biglietti.