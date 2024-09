Ospedale nuovo di Taggia: Viale (Lega) "Raggiunta altra tappa fondamentale per la realizzazione del progetto"

"Un'altra tappa fondamentale per la realizzazione del progetto dell'ospedale nuovo di Taggia è stata raggiunta, dopo che da Assessore alla sanità del primo mandato della giunta di centrodestra nel Piano Socio Sanitario avevamo individuato di concerto con l’amministrazione l’area a nord della stazione dopo l’immobilismo sul punto della precedente giunta di centro sinistra. Il progetto dell’ospedale nuovo è stato affrontato con il costante ascolto delle amministrazioni, rappresentate dai Sindaci della Provincia, che diedero parere favorevole all’unanimità in Conferenza dei Sindaci alla mia presenza".

Lo ha detto Sonia Viale, vice capogruppo della Lega in Regione Liguria. "Oggi - prosegue - un’ulteriore passo avanti è stato fatto grazie all'attuale giunta regionale che accelera un importante obiettivo per la sanità del Ponente dopo il salvataggio del 2017 dell'ospedale Saint Charles di Bordighera e del suo Pronto Soccorso con la gestione pubblico - privata. Con l'approvazione della variante al Piano regolatore generale, che contiene tutte le prescrizioni ambientali richieste e recepite in sede di procedimento di Valutazione ambientale strategica (Vas), si conclude dunque l'iter urbanistico per realizzare l'opera".

"L’importanza della nuova struttura ha una grande valenza sul piano dell’emergenza perché finalmente la pista per l’Elisoccorso sarà a fianco dell’ospedale e non a chilometri di distanza come avviene ora e avremo in un’unica struttura ospedale DEA di primo livello l’emodinamica per gli infarti, che ora è a Sanremo e il Centro ictus, attualmente ad Imperia. Avremo una struttura all'avanguardia che sarà in grado di rispondere a tutti i bisogni di servizi sanitari della zona ed essere attrattiva per i professionisti come ora accade a Bordighera. Nel contempo sarà accelerata anche la realizzazione dei progetti di viabilità e verranno migliorati i collegamenti con Imperia. Tutto ciò sarà possibile grazie al lavoro di concerto di comuni, Regione Liguria e governo, che non deve essere interrotto”.