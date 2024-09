Sanremo: si rompe il collettore dell'impianto di sollevamento, serie di divieti di balneazione

A causa della rottura che ha interessato il collettore di mandata dell’impianto di sollevamento “Foce”, già risolta da Rivieracqua, sono state predisposte alcune ordinanze di divieto provvisorio che interessano l’area compresa tra la spiaggia libera attrezzata “Foce Levante” e la “Baia di Capo Pino”.

“Il problema è già stato risolto – spiega l’assessore con delega all’ambiente Ester Moscato - ma, a livello precauzionale, in attesa di ricevere i risultati delle analisi da Arpal, sono state emesse alcune ordinanze di divieto temporaneo di balneazione”.

Infine, in seguito agli esiti negativi dei prelievi Arpal relativi al punto foce Torrente Armea, gli uffici hanno predisposto ordinanza di divieto di balneazione per il tratto di litorale che si estende tra il deposito di sabbie e ghiaie in via al Mare e la foce del torrente Armea (compresi)