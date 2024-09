Tapis roulant rotti, mancanza di rete e manutenzione approssimativa: la stazione di Sanremo sempre abbandonata a se stessa (Foto)

La stazione ferroviaria è il primo luogo che molte persone incontrano quando arrivano in una città, se hanno deciso di usare il trasporto pubblico: potrebbe quasi essere definita il biglietto da visita per chi si sposta col treno, un biglietto che per Sanremo pare in questo momento essere rovinato.

Da diverso tempo giungono lamentele nei confronti della fermata di Sanremo di Trenitalia, che tra problemi interni nella struttura e degrado esterno sta vivendo un brutto periodo: l'esempio più lampante è quello dei tapis roulant che collegano l'ingresso ai binari, installati per facilitare l'attraversamento del lungo corridoio, ma che spesso sono colpiti da malfunzionamenti. Un problema che riguarda soprattutto anziani e in generale persone con difficoltà motorie, senza scordare chi trasporta pesanti bagagli o altro. Da non dimenticare poi le difficoltà di rete nella stazione, che si fanno sempre più evidenti man mano che ci si avvicina ai binari fino all'assenza di segnale una volta raggiunta l'area delle scale mobili, per poter accedere al binario 2 (direzione Genova).

Anche giungendo nell'atrio di ingresso la situazione non è delle migliori, basti pensare al crollo del controsoffitto avvenuto lo scorso 16 maggio, che fortunatamente non ha registrato ferito ma ha messo in risalto problematiche di infiltrazioni, per cui ancora adesso arrivano lamentele. E anche l'area esterna non dà una bellissima immagine, con alcuni accampamenti abusivi che vengono rinvenuti.

Una situazione che molti dei frequentatori della stazione denunciano, lamentandosi dei frequenti malfunzionamenti agli impianti (che si tratti di tapis roulant, scale mobili, ascensori o altro), arretratezza tecnologica, con la mancanza di un Wi-fi funzionante che possa sopperire alla mancanza di rete così come la mancanza nella sala d'aspetto di un monitor per verificare lo stato dei treni (cosa impossibile con l'app di Trenitalia vista appunto l'assenza di campo) e le stesse strutture sistemate in maniera approssimativa.