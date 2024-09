Sanremo, il Presindente Facente Funzioni di Regione Liguria Alessandro Piana in visita al Mercato dei Fiori di Sanremo

Il Presidente ad interim di Regione Liguria, Alessandro Piana, ha visitato stamane i nuovi uffici regionali situati all’interno del Mercato dei Fiori di Sanremo.

All’interno della struttura sono situati gli uffici del settore Fitosanitario, dell’ispettorato agrario e del Centro per l’Impiego di Sanremo. Durante l’incontro con il Dirigente Fitosanitario Gianni Anselmo e con i suoi funzionari si è fatto il punto sull’importante lavoro svolto e sulle prospettive future di settori che rappresentano un supporto fondamentale al settore agricolo.

Successivamente il Presidente ad interim ha incontrato il Direttore del Mercato dei Fiori Franco Barbagelata, per il punto su Euroflora 2025, una vetrina fondamentale per la produzione floricola e florovivaistica del nostro territorio.

“Questa mattina - afferma Alessandro Piana - ho avuto il piacere di visitare i nuovi uffici di Regione Liguria presso Il Mercato dei Fiori, un’occasione per ringraziare i dipendenti per l’importante lavoro che hanno svolto e progettare lo sviluppo futuro. Ho incontrato anche il Presidente Andrea Gorlero, per ringraziarlo per il lavoro svolto in questi anni in Amaie Energia. Infine, con il Direttore Barbagelata abbiamo gettato le basi per la programmazione per Euroflora 2025”.