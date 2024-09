Ospedaletti, albero caduto sul Lungomare Cristoforo Colombo: intervento dei vigili del fuoco (Foto)

Questa mattina, intorno alle 11:30, la prima partenza del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Sanremo, con l'ausilio di un'autoscala, è intervenuta sul Lungomare Cristoforo Colombo a Ospedaletti. L'intervento si è reso necessario a causa della caduta di un grosso albero che, crollando, si è appoggiato su un muro di contenimento di un condominio, gravando pericolosamente sulla strada sottostante e sulla piscina condominiale.

La situazione ha richiesto un'azione tempestiva per mettere in sicurezza l'area, evitando possibili danni maggiori o rischi per l'incolumità pubblica. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Municipale, che ha collaborato per gestire la viabilità e garantire la sicurezza durante le operazioni di rimozione dell'albero.

L'intervento è ancora in corso, con i Vigili del Fuoco impegnati a rimuovere la pianta e a stabilizzare la zona interessata per evitare ulteriori pericoli. Non si segnalano feriti, ma l'evento ha causato preoccupazione tra i residenti del condominio e i passanti, che hanno assistito alla scena.