Bajardo: la LILT in prima fila al raduno di auto storiche, moderne e da rally per il 'Memorial Max Ballestin' (foto)

Il raduno delle 32 auto storiche, moderne e da rally abarth che hanno partecipato alla giornata dedicata al giovanissimo Max Ballestin ha visto la nostra Associazione LILT presente e attiva per rammentare la necessità stringente della prevenzione oncologica.

Le strade del mitico Mondiale Rally di Sanremo del 2003 tra Apricale e Bajardo sono state nuovamente teatro di sfida, di legami col territorio, amicizia fra i partecipanti, solidarietà e ricordo verso il giovane Max. La LILT si è unita agli sponsor con un messaggio fondamentale: «Esattamente come un buon autista non guiderebbe un veicolo mancante di revisione o di assicurazione così dovremmo imparare a fare anche tutti noi, pensando al ”tagliando” salute». Prevenire è vivere da sempre proclama LILT. Quando il messaggio diventa corale, se un evento triste come è lo spunto per questo memorial riesce a evitare anche solo ad una persona di ritrovarsi nella stessa situazione, il traguardo è stato tagliato da vincitori.