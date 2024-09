Il prezzo di Shiba Inu scende per 9 giorni consecutivi. Che cosa sta succedendo?

Il prezzo di Shiba Inu è in calo da 9 giorni consecutivi e ciò sta creando una crescente preoccupazione tra gli investitori. Questo calo prolungato ha messo sotto pressione i possessori di SHIB, alimentando i timori di ulteriori perdite.

In questo contesto di incertezza, molti investitori stanno rivolgendo la loro attenzione verso nuove opportunità, tra cui Pepe Unchained ($PEPU). Questa nuova meme coin, ispirata al celebre personaggio del meme Pepe, sta emergendo come un'alternativa interessante grazie alla sua innovativa struttura Layer 2 e alle sue elevate potenzialità di crescita. Con la prevendita che ha già superato gli 11 milioni di dollari, Pepe Unchained sembra attirare sempre più l'interesse degli investitori in cerca di nuove prospettive nel mercato delle criptovalute.

Metriche on-chain di Shiba Inu

Le metriche on-chain di Shiba Inu offrono segnali contrastanti riguardo al futuro del token. Recentemente, la dominanza sociale di SHIB ha raggiunto i massimi mensili, suggerendo un notevole interesse sulla criptovaluta nei social media. Questo aumento dell’attenzione potrebbe essere un indicatore di movimenti di mercato significativi, poiché l'interesse social può precedere cambiamenti nel prezzo.

Tuttavia, nonostante questo crescente “buzz”, il prezzo di Shiba Inu continua a scendere. L’analisi del 30-day realized cap, che è recentemente sceso ai minimi degli ultimi 10 mesi, indica che le transazioni recenti avvengono a prezzi significativamente più bassi rispetto al recente passato. Questo potrebbe riflettere una mancanza di fiducia da parte degli investitori nel breve termine, suggerendo che il mercato sta attraversando una fase di correzione.

Inoltre, il Market Value to Realized Value (MVRV) ratio mostra una tendenza negativa, con solo il 30,71% dei possessori di SHIB attualmente in profitto. Questo dato evidenzia che una percentuale ridotta di investitori sta guadagnando con l'attuale prezzo, suggerendo che il token potrebbe essere sottovalutato ma anche esposto a rischi di ulteriori cali. Questi segnali indicano una fase critica per SHIB, con il rischio di ulteriori fluttuazioni nel breve periodo.

Shiba Inu si sta consolidando tra le zone di domanda e offerta

Attualmente, Shiba Inu sta attraversando una fase di consolidamento tra le zone di domanda e offerta. Questa situazione indica che il prezzo è intrappolato tra livelli di supporto e resistenza, con i market maker che cercano attivamente liquidità. Questo processo ha causato una forte discesa del prezzo, mentre gli investitori cercano di capire se il token troverà un supporto stabile o continuerà a scendere.

Le previsioni tecniche suggeriscono che il prezzo di SHIB potrebbe subire un ulteriore calo del 3% prima di un potenziale rimbalzo. Tale rimbalzo potrebbe essere significativo, con una possibile risalita fino al 16%. Per confermare questo scenario positivo, gli investitori dovrebbero monitorare alcuni segnali chiave: un aumento del volume degli scambi e la formazione di lunghi wicks inferiori sulle candele. Questi segnali indicano che il prezzo potrebbe aver toccato un minimo e che la pressione di vendita sta diminuendo, suggerendo un possibile cambio di tendenza e una futura ripresa.

Pepe Unchained ($PEPU) come alternativa più promettente

La prevendita di Pepe Unchained emerge come una promettente alternativa a Shiba Inu per gli investitori in cerca di nuove opportunità nel mercato delle criptovalute. Questa nuova meme coin si distingue per la sua struttura innovativa, essendo la prima a utilizzare un'architettura Layer 2 su una blockchain dedicata. Grazie a questa tecnologia, Pepe Unchained offre transazioni estremamente rapide e commissioni molto basse, risolvendo alcuni dei principali problemi di scalabilità e costi associati ad altre criptovalute.

Il progetto ha già dimostrato un forte interesse di mercato, raccogliendo oltre 11 milioni di dollari nella sua prevendita. Questo traguardo è stato ulteriormente amplificato dalla recente menzione del progetto da parte dello YouTuber Samubit, che ha elogiato il potenziale esplosivo di Pepe Unchained dopo aver superato la soglia dei 10 milioni di dollari. Samubit ha sottolineato come il progetto potrebbe ottenere risultati straordinari, contribuendo a generare ulteriore entusiasmo e fiducia tra gli investitori.

L’eccellente tokenomica di Pepe Unchained è progettata per garantire una crescita sostenibile a lungo termine. Con un'offerta massima di 8 miliardi di token, la distribuzione è mirata a sostenere la crescita del progetto attraverso premi di staking generosi e investimenti in marketing e sviluppo. Attualmente, il progetto offre un tasso annuale di rendimento (APY) del 175%, che potrebbe ridursi man mano che il numero di investitori cresce, ma che rimarrà comunque attraente.

Queste caratteristiche, unite a un forte potenziale di crescita e a un interesse crescente, rendono Pepe Unchained una delle alternative più promettenti per gli investitori che cercano opportunità di lungo termine nel mercato delle criptovalute.

