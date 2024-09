Ventimiglia, in bici dalla ciclovia Pelagos alla stazione ferroviaria: il collegamento passerà nel parcheggio di corso Genova (Foto)

La ciclovia Pelagos arriverà fino alla stazione ferroviaria di Ventimiglia. E' stato approvato in Giunta il progetto esecutivo per la realizzazione del collegamento ciclabile. Lo annuncia il sindaco Flavio Di Muro.

"Abbiamo approvato in giunta il progetto esecutivo per la realizzazione del collegamento ciclabile tra la ciclovia Pelagos e la stazione ferroviaria" - fa sapere il primo cittadino - "Il nuovo collegamento passerà all’interno del costruendo parcheggio in corso Genova".

"Si tratta di un progetto ambizioso, dal valore complessivo di circa 200.000 euro, nell’ambito del progetto europeo Nat Cult 2 volto allo sviluppo della mobilità sostenibile" - sottolinea Di Muro.