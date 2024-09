Vallecrosia: raccolta fondi con un raduno di pesca, ecco la sedia 'Job' per i diversamente abili (Foto)

Si è svolto ieri sera il raduno di pesca ricreativa promosso dall'Anmi di Vallecrosia e che ha coinvolto numerosi partecipanti.

E’ stata così raccolta la cifra necessaria per acquistare gli accessori per la seggiola job comprata con la precedente manche.

In molti hanno volontariamente versato contributi per la realizzazione del progetto per facilitare l'ingresso in acqua di chi deambula con difficoltà.

La sedia job è messa a disposizione gratuitamente a coloro che la richiedono a condizione siano accompagnati da un parente o da personale specializzato che la manovri.