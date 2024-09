Migranti: il Senatore Gianni Berrino (FdI) "Condivido la posizione di buonsenso del Vescovo Suetta"

"Desidero rivolgere il mio sostegno al Vescovo della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo, la mia diocesi, monsignor Antonio Suetta”.

Interviene in questo modo il Senatore Gianni Berrino (componente del comitato parlamentare Schengen), dopo l’Omelia del Vescovo per San Secondo (QUI). “In un mare di conformismo che ormai dilaga in ogni contesto – prosegue Berrino - da uomo di Chiesa quale è, ha il coraggio di esprimere, ad esempio sul tema dell'immigrazione, concetti di buonsenso ma considerati politicamente scorretti dal pensiero dominante”.

“Dovremmo fare tesoro – termina Berrino - in particolare, dell'allarme che monsignor Suetta lancia a proposito del tentativo, da parte della diffusa cultura dell'eliminazione conosciuta con il termine 'woke', di eliminare le tracce delle radici della nostra civiltà, perchè perdere un'identità equivale alla morte di un popolo per asfissia culturale".