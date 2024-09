Pigna: oltre duecento partecipanti all’edizione 2024 della festa in montagna a Colla Melosa (foto)

Si è svolta oggi a Colla Melosa l’edizione 2024 della festa in montagna, alla presenza del sindaco di Pigna Roberto Trutalli, del parroco don Mirko Belloli e del presidente della sezione CAI di Bordighera Ettore Anghinoni.



"Durante la manifestazione - si spiega nel comunicato - si è tenuta una cerimonia in onore di Siro Torelli compianto Presidente della suddetta sezione, al quale è stato dedicato anche un tracciato che si sovrappone quasi completamente dell’ex pista di sci di fondo. A scoprire la targa artistica è stata la signora Bianca Mancin. E’ stata inoltre presentata da alcuni soci una cartina del percorso di circa 4 Km che verrà posizionata con apposita bacheca all’inizio del sentiero. La partecipazione è stata numerosa, al di là delle più rosee aspettative. I volontari del CAI hanno servito ai presenti un ricco menu, sapientemente preparato dallo chef Marco Novella, anima e motore pulsante del Rifugio Franco Allavena. La giornata è stata allietata dalle note del complesso 'I Baronetti'.

Nonostante un’improvvisa grandinata, tutto si è svolto con la grande partecipazione di oltre duecento persone. L’appuntamento per la prossima edizione della festa è, come tradizione, per la prima domenica di Settembre del 2025".