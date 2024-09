Taggia: incendio del canneto indipendente dai fuochi artificiali, il furgoncino era attiguo all'area di 'sparo'

Non sono stati i fuochi artificiali esplosi ieri per ‘Aspettando San Benedetto’ a generare l’incendio che si è sviluppato in un canneto sul greto del torrente Argentina.

A confermalo sono fonti degli organizzatori e dell’Amministrazione comunale di Taggia. L’incendio, infatti, si è sviluppato circa due ore dopo l’ultimo ‘sparo’ dei fuochi e sarebbe stato provocato da un mozzicone di sigaretta incautamente gettato da qualcuno.

Le fiamme che hanno attaccato il furgoncino sarebbero state effettivamente generate da una scintilla dei fuochi artificiali. Da evidenziare che il Porter era stato parcheggiato ai limiti dell’area di sparo e che era carico di cartoni ed altro materiale infiammabile. Sui due casi stanno comunque indagando gli inquirenti.