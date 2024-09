Taggia: fuochi d'artificio dal ponte romano, incendiati un vicino canneto ed un furgoncino parcheggiato

Un canneto ed un furgoncino Piaggio Porter sono andati distrutti, ieri sera intorno alle 22, da un incendio provocato dai fuochi d’artificio che, tradizionalmente, vengono sparati a Taggia dal ponte romano.

Ancora da verificare la dinamica dei fatti ma, molto probabilmente alcuni fuochi sono finiti in un canneto sul greto del torrente Argentina e, quindi, l’incendio ha prima attaccato le sterpaglie e, quindi, il furgoncino. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Sanremo, che hanno spento le fiamme.

Incendio di sterpaglie, stanotte alle 3, nella zona della ferrovia verso la Val Roya, nella zona delle Gallardi. Le fiamme hanno attaccato un canneto e, in questo caso sul posto sono intervenuti i pompieri di Ventimiglia che hanno spento il rogo in pochi minuti. Si tratta del terzo incendio di sterpaglie nella zona, in pochi giorni.