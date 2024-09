Ventimiglia più decorosa, implementata la pulizia dei marciapiedi (Foto e video)

Lavati, igienizzati e santificati i marciapiedi di Ventimiglia. Continuano, perciò, gli interventi per rendere più pulita e decorosa la città, come previsto dall'indirizzo politico dell'Amministrazione Di Muro.

Sotto la guida dell’assessore alle politiche ambientali Milena Raco, sostenuta dal sindaco Flavio Di Muro, è, infatti, aumentata l’attenzione, in particolare, verso la pulizia dei marciapiedi. Con un programma più ricco, implementato dall'assessore Raco, di igienizzazione, sanificazione, spazzamento meccanico e manuale e lavaggio a vapore l'intento è quello di rendere più belli e puliti i marciapiedi.

L’assessore Raco, sostenuta dalla maggioranza, in prima persona collabora nel segnalare le varie criticità presenti in città per poter intervenire in poco tempo in ogni via venendo così incontro alle esigenze dei cittadini. "Un particolare ringraziamento va all’ufficio igiene sempre pronto a seguire le richieste e fare in modo che la ditta si attivi affinché il servizio venga portato a termine con ottimi risultati" - dice l'assessore Milena Raco.