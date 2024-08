Ceriana: al via questa sera i festeggiamenti della Madonna della Villa con la commedia dialettale dialettale ‘E Rame è e raije’

Alle ore 21.15 di questa sera va in scena in Piazza Marconi a Ceriana la Commedia dialettale ‘E Rame è e raije’ di Loredana Venziano, come vuole la storica tradizione ‘cerianasca’, con la ‘Cumedia’ della Cumpagnia Teatrale fondata da Gino Cappone hanno inizio i Festeggiamenti della Madonna della Villa. L’appuntamento è a ingresso libero.

Sabato 7 Settembre, alleo ore 21.15, sarà poi la volta della Serata dei Cori di Ceriana, nella vigilia della Festa.

Domenica 8 Settembre, i festeggiamenti raggiungono l’apice con le solenni celebrazioni religiose ed il concerto della Banda Musicale di Ceriana.

Lunedì 9 Settembre in piazza, serata di proiezione di video storici a cura di Gino Cappone, infine Sabato 14 Settembre, appuntamento con la Sagra di fine estate 'nonsolosalsiccia' con musica, gastronomia e tanti buoni coktails a cura del Comitato Festeggiamenti di Ceriana.

“L’Amministrazione Comunale di Ceriana – dichiarano da Comune e Comitato Festeggiamenti – ha a cuore la valorizzazione delle tradizioni e del dialetto: grazie alle serata dei Festeggiamenti per la Madonna della Villa, si rinnova il più intimo legame con la cultura dei nostri avi. Ricordiamo i canti dei cori e le commedie della Compagnia teatrale cerianasca”.

La musica e il canto sono la peculiarità di Ceriana: ne sono testimonianza i numerosi cori e compagnie di canto che si sono succeduti negli anni, la Schola Cantorum Parrocchiale, la Banda musicale cui sono connessi eventi durante l’anno.



Locandina dei festeggiamenti Madonna della Villa