Prova aperta al pubblico, open day al Coro Polifonico Città di Ventimiglia (Foto)

Open day al Coro Polifonico Città di Ventimiglia. Una prova aperta al pubblico andrà in scena lunedì 9 settembre alle 21.15 in via Roma a Ventimiglia.

"A chi piace il canto o la musica in generale può unirsi a noi e condividere la propria passione" - dice il Coro Polifonico Città di Ventimiglia parlando dell'open day in programma a settembre.

"Non serve conoscere la musica per cantare in un coro amatoriale, basta essere disponibili a farsi 'educare al canto'" - afferma - "Aiuteremo chi vorrà venire a scoprire la propria voce sotto la guida di professionisti del canto, in amicizia e in modo del tutto gratuito".