Ventimiglia, mancanza di personale in Comune: "Accuse prive di fondamento"

"Evocare addirittura una fattispecie penalistica quale l’interruzione di pubblico servizio, non suffragata da alcun elemento fattuale ma mossa dall’unico intento di fare polemiche sterili, appare di una gravità inaudita, specie se pronunciata da consiglieri comunali in carica. L’operatività degli uffici è sempre stata garantita e non è mai venuta meno, al netto del fatto che siamo ad agosto e probabilmente il Partito Democratico non considera, o evidentemente non tollera, che il personale abbia diritto ai canonici 14 giorni continuativi di ferie in questo periodo, garantendo sempre e comunque l’apertura di tutti gli uffici" - dice il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro replicando alle dichiarazioni rilasciate dal Pd.

"L’ufficio protocollo consta, allo stato attuale, di tre unità di personale, mentre l’ufficio messi ha registrato una sola momentanea chiusura al pubblico poiché il messo in servizio era impegnato con le notifiche e l’altro collega era in ferie. È totalmente falso che si siano registrati problemi all’ufficio Stato Civile, sempre coperto dal personale assegnato (tre unità) e regolarmente aperto" - sottolinea - "I consiglieri del Partito Democratico evidentemente non sanno di cosa parlano: questa Amministrazione ha una programmazione triennale sul fabbisogno del personale suffragata da atti che invitiamo a leggere e consultare prima di scrivere certe falsità, atte unicamente a gettare discredito non solo sull’Amministrazione, ma anche sui dipendenti stessi del Comune".

"Venendo ai dati delle assunzioni, dal 30 maggio 2023, giorno dell’insediamento, ad oggi, sono state assunte 19 unità di personale a tempo indeterminato, 2 a tempo determinato, oltre a 2 unità in comando da altri enti, a dimostrazione dell’attrattività della prospettiva di lavorare a Ventimiglia. Per ciò che concerne le figure dirigenziali, le tre aree della macrostruttura dell’Ente risultano naturalmente coperte" - afferma - "Ricordiamo ai consiglieri del PD che fu una scelta della loro amministrazione quella di tagliare i dirigenti, ad esempio nella polizia Locale, sulla quale questa Amministrazione ha investito e continuerà ad investire".

"In conclusione, ci teniamo a smentire un’assurda e inaccettabile ricostruzione relativa a presunti dissidi tra alcuni dipendenti, l’Amministrazione comunale e lo staff del sindaco: tre meritevoli dipendenti hanno partecipato a concorsi per accedere all’Area superiore rispetto a quella in cui si trovavano in questo Comune, risultando vincitori e divenendo funzionari" - conclude - "Il trasferimento è dovuto, quindi, esclusivamente alla vittoria di concorso in categoria superiore. Tra l’altro, uno di questi rimarrà in servizio presso il nostro ente, attingendo dalla graduatoria dei funzionari aperta a Sanremo".