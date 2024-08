Ventimiglia, mancanza di risorse umane in Comune, PD: "Se la situazione perdura ci rivolgiamo al Prefetto"

“Estate calda, anche e soprattutto per i dipendenti e gli utenti del Comune di Ventimiglia. La mancanza cronica di risorse umane a tutti i livelli, in particolare tra quelli dirigenziali, sta infatti creando difficoltà, disservizi e malumori tra i cittadini e i dipendenti comunali”. A dirlo il Circolo PD di Ventimiglia che continua: “A queste difficoltà si aggiunge anche la nuova configurazione del portale dedicato ai tecnici che lavorano presso l'ufficio edilizia privata, obbligati in virtù di questo cambiamento a fare i salti mortali per soddisfare l'utenza.

Gli uffici messi, protocollo e stato civile versano nella situazione più grave, comunque generalizzata in tutto il ‘palazzo’ (che peraltro, non sempre, aggiorna l’albo pretorio). A poco servono le scuse del Sindaco, che si trincera dietro il presunto aumento di personale dal momento del suo insediamento: completano il quadro, infatti, le numerose richieste di trasferimento pervenute in questo anno di amministrazione.

Se questa situazione dovesse perdurare, ci vedremo necessariamente costretti a rivolgerci a Sua Eccellenza il Prefetto di Imperia, affinché siano ripristinati i livelli di servizio che un Comune dovrebbe garantire”.