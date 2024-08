Sanremo: visita dell'On. Bagnasco e del Consigliere Riolfo al carcere di Valle Armea

L’On. Roberto Bagnasco e il Consigliere regionale di Forza Italia, Mabel Riolfo, hanno effettuato questa mattina una visita presso il carcere di Sanremo, nell’ambito della manifestazione nazionale ‘Estate in carcere’ promossa da Forza Italia.

L’incontro con la direttrice del carcere, dottoressa Cristina Marrè è stato molto proficuo e fondamentale per approfondire le problematiche dei detenuti e della polizia penitenziaria, entrambe facce della stessa medaglia.

“Tutto il personale impiegato – evidenziano Bagnasco e Riolfo - deve sentire la vicinanza dello stato in ogni momento. Nel caso specifico di Sanremo è fondamentale intervenire sui collegamenti per garantire ai lavoratori, alle famiglie dei detenuti e ai professionisti sanitari, la possibilità di raggiungere agevolmente l’istituto penitenziario. Il grado di civiltà di un Paese si misura anche sulla condizione carceraria ed in questo contesto, il reinserimento lavorativo è un obiettivo fondamentale da perseguire come priorità assoluta. Un ringraziamento alla direttrice Cristina Marrè e a tutto il personale per il lavoro che viene svolto giornalmente”.