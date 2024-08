Sanremo: guard-rail divelto in piazzale Dapporto, pessimo biglietto da visita e gravi pericoli per tutti (Foto)

Situazione di degrado ed abbandono a due passi dalle spiagge del centro di Sanremo. Accade in piazzale Dapporto luogo dove, tra l’altro, arrivano moltissimi pullman di turisti che poi si spostano nel centro della città.

In una zona particolarmente frequentata dai villeggianti il guard-rail che dovrebbe dividere il piazzale con una delle discese verso le spiagge è stato completamente divelto. A parte l’atto vandalico, messo a segno probabilmente per accedere all’arenile più velocemente in vece di utilizzare gli accessi ufficiali, i rischi sono davvero notevoli.

E’ infatti tremendamente pericoloso per chiunque (veicoli e persone) che non vedendo la parte tagliente e spigolosa che è proprio ad altezza d'uomo, possono subire gravi danni. Sarebbe opportuno intervenire immediatamente per evitare che qualcuno si possa ferire.