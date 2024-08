Disagi in autostrada, code e rallentamenti tra Bordighera e Ventimiglia (Foto)

Code e rallentamenti in autostrada si sono riscontrati nella giornata odierna sull'A10 Genova-Ventimiglia.

Un chilometro di coda si è registrato in mattinata tra lo svincolo del confine di Stato e la barriera di Ventimiglia. Code a tratti si sono, invece, verificate nel pomeriggio per 860 metri tra l'area di servizio a Bordighera e la barriera di Ventimiglia in direzione Francia.

Qualche disagio a causa del traffico intenso è stato rilevato anche lungo le vie cittadine da Bordighera a Ventimiglia e soprattutto nella città di confine dove tanti turisti, italiani e stranieri, si sono recati per fare spese al mercato del venerdì, l'ultimo nel mese di agosto, prima del rientro dalle vacanze.