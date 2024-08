Ventimiglia, bonificata l'area del Bea': i ringraziamenti dei residenti del quartiere (Foto e video)

"Dal 6 marzo l’assessore, a seguito di un intervento con il nucleo ambiente della polizia locale, ha rilevato l'urgenza di bonifica dell’area del Bea’, impegnandosi con i cittadini a seguire personalmente tutta la parte burocratica e i continui sopralluoghi che ha portato all’avvenuta bonifica, sfalcio e igienizzazione del canale adiacente a corso Francia" - dice Richard Bosio a nome dei residenti del quartiere - "Oggi possiamo finalmente accedere al canale sotto Vico del Mulino, abbandonato da oltre 40 anni e pieno di rifiuti".

"L'intervento di oggi, che è un ottimo lavoro, permetterà, inoltre, a Rivieracqua di intervenire su un’infiltrazione fognaria, sempre seguita dalla stessa assessora, la quale ha anche dato mandato agli uffici proprio questa mattina di procedere all'implementazione di esche per topi lungo tutto il percorso" - fa sapere "Questa è una giornata che ricorderemo come espressione di massima collaborazione fra amministrazione e residenti del quartiere. Oggi sentiamo per la prima volta la vicinanza di un amministrazione che crede nella crescita turistica, nel decoro e nell'impegno verso i problemi quotidiani. Un ringraziamento personale va, in particolare, all'assessore Milena Raco, per aver ascoltato il nostro appello e per aver svolto il suo compito con la massima risolutezza e determinazione".

Alla gratitudine dei cittadini soddisfatti si aggiunge anche quella di Forza Italia che, in particolare, desidera ringraziare l'assessore Milena Raco per l'impegno profuso.