Raduno alpino a Sant'Antunin, Ventimiglia dedica una targa alla memoria del carabiniere Tommaso Brondolo (Foto)

Ventimiglia dedica una targa alla memoria del carabiniere Tommaso Brondolo, che, il 9 dicembre del 1926 nella stazione della città di confine, sacrificò la sua giovane vita nell’adempimento del suo servizio. La cerimonia si terrà domenica prossima, il 1° settembre, nel parco verde degli alpini ventimigliesi di Sant'Antunin a Trucco, frazione di Ventimiglia, in occasione del 26esimo raduno alpino intemelio.

Le “penne nere” ventimigliesi si riuniranno, perciò, insieme agli amici degli alpini e alle autorità civili e militari per scoprire una targa, che verrà apposta ai piedi di un cipresso nel “Viale del Ricordo”, in memoria del giovane carabiniere originario di Monastero Bormida che, per il suo eroismo, fu decorato alla memoria della medaglia d'argento al valor militare con la seguente motivazione: “Di notte, di servizio di vigilanza in uno scalo di frontiera, notato che un pericoloso malvivente, ricercato per gravi delitti contro la persona e per l’uccisione di due carabinieri, tentava di espatriare tenendosi aggrappato a un vagone di un treno in corsa verso il confine, raggiunto il vagone stesso, noncurante del pericolo al quale si esponeva, intimava al malfattore di scendere, senonché fatto segno da questi con due colpi di pistola, cadeva mortalmente ferito”.

Il capogruppo onorario degli alpini di Ventimiglia, Dario Canavese, venuto a conoscenza del tragico fatto ha deciso di onorarne la memoria con una targa. "Venuto a conoscenza del tragico fatto, attraverso l’associazione cittadina dei carabinieri in congedo, e preso atto che mentre ai due carabinieri, uccisi dal malvivente, furono intitolate due caserme della nostra provincia, nella nostra città non esisteva alcun ricordo del giovane carabiniere Brondolo, ho deciso così di onorarne la memoria con il semplice ma significativo gesto dell’apposizione di una targa nel parco verde degli alpini" - racconta Dario Canavese.

Domenica sarà una giornata intensa. "Il programma, predisposto dal capo gruppo Guido Maccario, prevede alle 10 il ritrovo dei partecipanti presso la 'Farmacia Alpina'" - fa sapere il capogruppo onorario del gruppo Ten. Beppe Cumina di Ventimiglia dell'associazione nazionale alpini sezione di Imperia Dario Canavese - "Alle 10.45 vi sarà la sfilata nel 'viale del ricordo' con alzabandiera e onori ai caduti. Alle 11 sarà celebrata da don Rito Alvarez la santa messa al campo e a seguire vi saranno il saluto del capogruppo e gli interventi delle autorità civili e militari. Infine, verrà servito, presso la sede della Spes Onlus di Roverino, il rancio alpino. Al termine avrà luogo l'estrazione dei premi della lotteria alpina 2024. Al raduno parteciperà anche la Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia".