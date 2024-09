Autobus Rt nel caos, il caso in prefettura: convocato d'urgenza il tavolo di crisi

Il caos del trasporto pubblico finisce in prefettura. Dopo la richiesta di incontro col prefetto Valerio Massimo Romeo da parte dei consiglieri comunali Pd Ivan Bracco e Daniela Bozzano che hanno firmato l'esposto "in rappresentanza dei cittadini", la massima autorità governativa provinciale ha deciso di convocare già per la settimana prossima al tavolo di crisi oltre all'azienda, la Regione, Provincia e le Organizzazioni sindacali.

I due consiglieri comunali Pd ricevuti stamattina dal prefetto hanno rappresentato i disagi quotidiani degli utenti della Riviera Trasporti quotidianamente costretti a fare i conti con ritardi, disservizi, attese infinite, mezzi troppo spesso strapieni, sporchi e fatiscenti. "Condivido l'urgenza -sottolinea il prefetto - di garantire con il massimo sforzo da parte dell'azienda il servizio per studenti e lavoratori nelle fasce orarie del mattino e del primo pomeriggio per garantire, in particolare agli alunni dell'entroterra di raggiungere le sedi scolastiche e di far rientro a casa".

"Visto che mancano 40 mezzi e almeno 30 autisti - dichiarano Bracco e Bozzano - abbiamo suggerito al prefetto di fare riferimento anche alle aziende delle province vicine per fare fronte all'emergenza. Inoltre si utilizzi la polizia provinciale per combattere il fenomeno dei 'portoghesi' che viaggiano gratis".

"Occorre -conclude Bracco - invertire al più presto la rotta. Sono felicissimo che venga in visita a Imperia il presidente Mattarella, ma deve essere consapevole che Imperia non è solo i marmi tirati a lucido del Cavour ma anche una situazione del trasporto pubblico devastante, per non parlare dell'idrico e della sanità".