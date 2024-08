A settembre in classe: concluse anche per la nostra provincia le operazioni per il regolare avvio dell'anno scolastico

Anche nelle scuole della nostra provincia si concluderanno tutte le operazioni, nel pieno rispetto della tempistica programmata, per consentire il regolare avvio dell’anno scolastico.

Per il personale docente, nonostante il calo della popolazione scolastica sul piano nazionale e regionale, si è partiti da un organico invariato, confermando lo stesso numero di risorse dell’anno precedente in organico di diritto. In regione sono 13.764 posti comuni dell’organico dell’autonomia, 1.350 posti di potenziamento e 2.908 posti di sostegno. Questo consente, nel nuovo anno scolastico, di avere classi con numeri più equilibrati rispetto agli anni precedenti.

L’organico dei Dirigenti scolastici della provincia di Imperia è stato completato ieri, con il conferimento di 6 reggenze. In merito ai Dirigenti Amministrativi, i DSGA imperiesi sono tutti titolari nella loro scuola. Ieri sono terminate le operazioni di nomina in ruolo del personale ATA, e oggi dovrebbero concludersi anche le nomine da supplenza.

Su questa pianta organica si sono svolte tutte le operazioni di mobilità, fase propedeutica alle immissioni in ruolo. L’USR per la Liguria, grazie all’impegno degli uffici e delle commissioni istituite, ha concluso tutte le procedure concorsuali PNRR di competenza entro la metà di luglio scorso, così da avere disponibili le graduatorie in tempo utile per l’assunzione dei vincitori. Sono stati quindi attivati tre turni di nomine, scorrendo per due volte le graduatorie a fronte delle rinunce pervenute.

Si tratta di una fase importante per tutta la comunità scolastica ed in linea con gli obiettivi nazionali e comunitari, si concluderà entro il 31 agosto. Nel limite del contingente di assunzioni autorizzato a livello nazionale, una volta assunti i vincitori del concorso PNRR, i posti di sostegno ulteriormente disponibili per il ruolo sono stati altresì coperti ricorrendo alle GPS e alla cosiddetta “mini call veloce” da altre regioni, coprendo circa il 90% del contingente assunzionale disponibile entro al 31 agosto.

A valle delle operazioni, l’Ufficio procederà all’immissione in ruolo, con decorrenza giuridica settembre 2024 e decorrenza economica successiva, dei docenti inseriti nelle graduatorie del 2020, per un totale di circa 70 nomine. Nel corso della prossima settimana, terminata la fase delle immissioni in ruolo secondo tempistica e normativa vigenti, si provvederà al conferimento delle supplenze annuali, avendo cura tramite i competenti uffici territoriali di verificare la correttezza delle GPS di riferimento.

“Siamo molto soddisfatti dei traguardi raggiunti – ha detto Il Direttore Scolastico Regionale Dott. Antimo Ponticiello - ed è a tal proposito doveroso riconoscere l’impegno di tutti gli uffici per aver garantito, anche in piena estate, l’estrema puntualità nelle operazioni. Un particolare ringraziamento va altresì alla nostra amministrazione centrale, a tutti gli attori istituzionali ed alle Parti Sociali per la consueta collaborazione ed il costruttivo confronto durante questi mesi di intenso lavoro, nell’interesse della nostra preziosa comunità scolastica”.