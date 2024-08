Gli Sbandieratori e Musici Città di Ventimiglia al Campionato Nazionale della Lega Italiana Sbandieratori

Gli Sbandieratori e Musici Città di Ventimiglia parteciperanno al Campionato Nazionale della Lega Italiana Sbandieratori, che si terrà a Gallicano, in provincia di Lucca, il 6, 7 e 8 settembre.



“Il nostro gruppo – spiegano nel comunicato -, composto da 30 atleti appassionati e talentuosi, sarà presente in tutte le discipline del campionato, che includono: singolo, coppia, piccola squadra, grande squadra e assolo musici. Sarà una grande occasione per mettere in mostra le abilità e la dedizione dei nostri atleti, e per rappresentare con orgoglio la nostra città. La domenica del campionato si svolgerà una cerimonia ufficiale, nota come 'Scambio dei Doni', durante la quale i membri dell'amministrazione comunale incontreranno il direttivo della Lega Italiana Sbandieratori. Questo momento di condivisione e amicizia sottolinea l'importanza della tradizione e della cultura che i nostri sbandieratori portano avanti con passione. Invitiamo tutti a seguirci in questa avventura e a sostenere i nostri atleti, che si esibiranno con impegno e spirito di squadra. Un ringraziamento speciale va a tutti coloro che sostengono il nostro gruppo, rendendo possibile questa partecipazione. Sbandieratori e Musici Città di Ventimiglia Insieme per la tradizione!”.