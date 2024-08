Una serata per celebrare la gioia del canto: il coro femminile "Bra-vissima" si esibisce a Vallebona (Foto)

Una serata speciale di musica e arte che celebra la gioia del canto andrà in scena a Vallebona. Domani, il 29 agosto alle 21 nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo, un coro inglese di voci femminili si esibirà, infatti, in un concerto ispirato alla natura, al clima, alla fauna, agli animali e naturalmente all'amore per il canto.

Vallebon'art_e tra arte e musica continua, perciò, accogliendo il coro femminile "Bra-vissima", che si esibirà per la prima volta in Italia. Julia Wilson-James, soprano solista, dirigerà il gruppo di donne in un repertorio di ampio respiro: melodie di compositori inglesi e americani. Un percorso musicale tra meraviglia, euforia e beatitudine, dove l'arte e la musica si fondono per creare un'esperienza indimenticabile.