Triora: domenica prossima il piccolo centro della Valle Argentina si trasformerà in 'TriorHogwarts'

Domenica prossima il borgo e i caruggi di Triora si trasformeranno in 'TriorHogwarts', il mondo magico dedicato agli appassionati di Harry Potter. Per tutta la giornata si potrà passeggiare in una versione reale e speciale della mitica Hogwarts ed essere protagonisti di eventi, giochi ed esperienze ispirate alla saga di J.K. Rowling.

La magia avrà inizio alle 10 in piazza Tommaso Reggio, dove i piccoli e grandi visitatori si troveranno immersi in Diagon Alley, il centro storico e commerciale, protagonista di tante avventure di Harry Potter ed i suoi amici e dove anche i presenti saranno coinvolti dagli insegnanti della scuola di magia e stregoneria più famosa al mondo in giochi e prove speciali. Alle 15 sarà la volta della grande sfilata in costume alla quale tutti i bambini potranno partecipare divisi nelle varie casate di Hogwarts: Grifondoro, Serpeverde, Corvonero e Tassorosso. Un evento emozionante e unico per gli appassionati della saga. L'evento sarà arricchito anche dalla presenza dei maestosi rapaci dell'associazione Terre di Confine.

Nei vari spettacoli saranno coinvolti e messi alla prova non solo i piccoli aspiranti maghi ma anche i loro genitori chiamati a studiare pozioni e formule. Un tocco di colore sarà dato dalla postazione di Chiara, magica truccabimbi. Non mancheranno punti ristoro e proposte culinarie nelle varie strutture ricettive del paese ovviamente rigorosamente ispirate al mondo di Harry Potter. "TriorHogwarts" è un'iniziativa organizzata dal Comune di Triora in collaborazione con l'associazione culturale Talea, pensata per offrire un'esperienza indimenticabile ai fan della saga in uno dei borghi più affascinanti della Liguria.