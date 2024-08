Expo Valle Arroscia 2024, venerdì 30 agosto la cerimonia di inaugurazione

Dal venerdì 30 agosto all’1 settembre Pieve di Teco ospita l’undicesima edizione di Expo Valle Arroscia, vetrina dei prodotti tipici del territorio e delle eccellenze di Liguria.

Un evento imperdibile del calendario turistico di mezza estate organizzato dall’Azienda Speciale “Riviere di Liguria” della Camera di Commercio e dal Comune di Pieve di Teco in collaborazione con l’Unione dei Comuni della Valle Arroscia e il Parco Alpi Liguri con il sostegno di Regione Liguria, Provincia di Imperia e ANCI. Tantissime le novità per soddisfare le aspettative di un pubblico eterogeneo. Expo Valle Arroscia propone stand di prodotti tipici, degustazioni, mostre, convegni, musica, animazione.

Nei tre giorni di festa sarà possibile scoprire le bellezze del territorio, assaporare le eccellenze locali, acquistare i prodotti di nicchia, visitare i carrugi o avventurarsi lungo i sentieri del Parco Nazionale delle Alpi Liguri. Un weekend per buongustai, camminatori e famiglie. L’evento nato per valorizzare i prodotti tipici, l’olio, le olive taggiasche in salamoia, vino, pane, l’aglio ma anche la cucina tipica e l’artigianato, è cresciuto nel tempo ampliando la sua sfera d’influenza all’intero comprensorio dell’Arroscia, ai suoi splendidi borghi.

Oggi gli stranieri sono diventati una presenza costante a sostegno di un’economia in crescita. Expo rappresenta una vetrina per i produttori della vallata, una grande festa che unisce dodici Comuni, decine di espositori, aziende agricole e artigiani. I suggestivi portici quattrocenteschi di Pieve di Teco ospiteranno stand delle aziende locali con una selezione di prodotti di qualità. Nei ristoranti e negli agriturismi menù dedicati, aperitivi con degustazione di piatti tipici. Fanno parte del circuito i Comuni di Armo, Aquila d’Arroscia, Borghetto d’Arroscia, Cesio, Cosio d’Arroscia, Mendatica, Montegrosso Pian Latte, Pornassio, Ranzo, Rezzo, Vessalico e naturalmente Pieve di Teco, il borgo che costituisce il cuore della valle: la porta dell’Arroscia.

Nei giorni della rassegna spazio a laboratori, cooking-show di grandi chef, corsi di assaggio e visite in aziende. Torna l’apprezzata iniziativa “La piazza del gusto”, a cura di Confcommercio, che coinvolge ristoranti e locali della vallata e lo street food in piazza Brunengo. Dopo il successo della passata stagione torna il focus sul vino Ormeasco con esperti sommelier. Il programma di Expo Valle Arroscia è arricchito dalle iniziative del Parco delle Alpi liguri per fornire all’evento nuova vitalità e nuovo impulso al mondo dell’outdoor.

L’inaugurazione della kermesse è fissata alle 17.30 di venerdì 30 agosto in piazza Cavour – inizio corso Ponzoni – con il Corpo Bandistico Giuseppe Verdi di Albenga ma stand aperti già dalla mattinata.